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Карина Разумовская сама попросила «пристрелить» Викторию Родионову в «Мажоре»

Карина Разумовская сама попросила «пристрелить» Викторию Родионову в «Мажоре»

В 2019 году Карина Разумовская попросила создателей «Мажора» «пристрелить» её героиню — капитана полиции Викторию Родионову.

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