Уголовное дело завели после задержания предполагаемого педофила с Октябрьской набережной

Мужчину из Петербурга ранее уже не раз судили, в том числе за грабеж и причинение вреда здоровью. В понедельник, 30 августа, в полицию Петербурга поступило заявление от женщины, что ее 42-летний сожитель изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.