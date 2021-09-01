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Уголовное дело завели после задержания предполагаемого педофила с Октябрьской набережной

Мужчину из Петербурга ранее уже не раз судили, в том числе за грабеж и причинение вреда здоровью. В понедельник, 30 августа, в полицию Петербурга поступило заявление от женщины, что ее 42-летний сожитель изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

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