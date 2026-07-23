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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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RCC Boxing проведет турнир в Сочи 22 августа. В главном бою – поединок за пояс чемпиона Европы по версии IBF

Промоушен RCC Boxing проведет боксерский турнир на площадке Red Arena в Сочи. В главном событии Валерий Оганисян и Тарик Созер подерутся за пояс чемпиона Европы в первом полусреднем весе по версии IBF.

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