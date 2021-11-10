Правила русского языка решили обновить

Я Елена РазвлеченияПравила русского языка решили обновитьМОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена СоколоваСейчас в моде фразы "Не зашло от слова совсем" :))) Приживётся или перебесимся ?Ирина ОсиповаЛадно в разговорной речи между собой, но ведь и в зомбоящике это "от слова совсем" несколько раз слышала. С учётом того, что зомбоящик я практически не смотрю, разве что случайно зайду, когда муж там что-то типа новостей смотрит.Ирина ОсиповаНовые слова ввести в словарь - это понятно. Ну, видно уж никуда от этого не деться. Да и всегда так было - появлялись новые слова и закреплялись на века. Мы теперь и не вспомним, сколько татарских слов в русском языке. Читала, что нет исконно русских слов на букву "А". Так что "абмар", "арбуз", "аврал" и т.д. - не наши. Разве что "Авось" - наше, родное, русское. Но вот "как пишется, так и слышится" - это уж слишком!!! Это какой-то бред! Вот двоеШникам Щастье-то привалит!VV949Главное, чтобы "жертвы ЕГЭ" не попытались язык "подмандярить" под себя...TravellerВсё!!! От слова "фсё". Конец русскому языку при таких "вучоных". Вы бы сначала с тельавидения выгнали тамошних диХторов, которым всё время "волнительно" и у них "qr-кадЫ" на языке. Про "иканамистов" со "средствАми" я вообще молчу. Хотя есть и плюс. Если кто-то втютюхивает в русскую речь всякие "саммиты" и "шопинги" - однозначно селюк из глухого хутора, стремящийся таким способом скрыть своё происхождение.TravellerПро фото "дохтура филологических наук" я промолчу.Ирина ОсиповаДа, ещё подумалось - а как они в том же тырнете поиск будут делать? Один говорит "сейчас", другой "щас", третий "счас" - и всё это будет считаться правильным? И, так понимаю, уроки русского языка вообще надо отменить. Научиться буквы писать (или даже на клаве тыкать) - и хватит. А дальше, как пишется, так и слышится. У москвичей - "кАрова даёт мАлАко", а у вологодцев "кОрова даёт мОлОко". Кстати, города как будем писать? Москвич говорят "ВолАгда". Лен, и как мы с вами, с питерцами, найдём "кАнсенсусс"? - "булошная" или "булочная"? Я Елена Не, Ирочка, видимо нам не найти это самое, как его там?:-)))) Так и будем противостоять друг-другу. Как там москвичи поют о нас песню? "Дощь по асфальту рекою струится, дощь на Фонтанке и дощь на Неве...":-))))Ирина ОсиповаВспомнилось: как-то сказала подруге: "сосиски". Ну, вроде б правильно ж сказала, хоть и выдавила из себя! А она мне: "Ты что, не москвичка?" И ведь точно! Мы ж всегда говорим "сосисЬки", точнее "сАсисЬки". А "сасиски" для меня прям как-то даже и не по-русски, что ли. Хотя, конечно, напишу я правильно. Но вот язык уж так заточен, что произносить правильно трудно.Комментировать
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