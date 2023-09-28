ВС США заявили, что корабли Ирана применили лазер против американского вертолета

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что произошел инцидент в Персидском заливе, в котором участвовали корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и американский военный вертолет.
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