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ВС США заявили, что корабли Ирана применили лазер против американского вертолета

ВС США заявили, что корабли Ирана применили лазер против американского вертолета

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что произошел инцидент в Персидском заливе, в котором участвовали корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и американский военный вертолет.

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