Москва – Улан-Батор – Пекин и агрессия США: что сказал Путин в интервью газете «Оноодор»

По приглашению Президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха Владимир Путин посетит с официальным визитом Улан-Батор, где отметят 85-летие совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.