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Татар-информ

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Москва – Улан-Батор – Пекин и агрессия США: что сказал Путин в интервью газете «Оноодор»

Москва – Улан-Батор – Пекин и агрессия США: что сказал Путин в интервью газете «Оноодор»

По приглашению Президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха Владимир Путин посетит с официальным визитом Улан-Батор, где отметят 85-летие совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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