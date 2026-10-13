США готовят новый мирный план: между экономикой и геополитикой

США прямо сейчас формируют новое мирное предложение по Украине. Изображение сгенерировано ИИ | ИА «News Front» Пакет включает «прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения, гарантии безопасности для Киева, масштабную помощь в восстановлении и экономическую интеграцию через энергосделки с Россией и Европой».