В Риме обнаружена 2300-летняя мозаика из ракушек

Археологи раскопали банкетный зал, декорированный яркой настенной мозаикой. Богато украшенное помещение было частью аристократического дома, построенного около 2300 лет назад на склоне Палатинского холма в Риме.
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