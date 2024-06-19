Дешам подтвердил, что Мбаппе перенесет операцию на носу после Евро: «Хирургическое вмешательство ему придется пройти, даже если это будет не сразу»

Нападающий сборной Франции сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).
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