В Московском районе Санкт-Петербурга 18 октября произошел пожар в квартире на проспекте Космонавтов. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
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