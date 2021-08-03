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В России ответили на грозное предупреждение адмирала США

В России ответили на грозное предупреждение адмирала США

Политический консультант Андрей Перла пояснил смысл новых угроз со стороны командования НАТО в сторону РФ.

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Nikolai Baranixin
То-есть, адмирал США дал право начать 3-ю мировую войну любому командиру своего любого военного корабля! А на кораблях США - мы знаем, и бабья полно, и чокнутых трансгендеров, и негров-полуживотных, и любой из них теперь может "нажать кнопку"?
Nikolai Baranixin
Да и мастерство управления кораблями у американских моряков "оставляет желать..."Столкновений-то -ого-го! Так что -мир на волоске.
Dzofrei Mironte
Руслан Техажев
Американцы все более напоминают женщину живущую на 5 этаже и увидевшую брутального мужчину у подъезда своего дома. Чтобы не упустить момент она из окна на 5-ом этаже заявляет мужчине у подъезда дома, что боится его, ибо он её изнасилует. На вопрос , как такое возможно, ибо он на улице, а она в своей квартире на 5-ом этаже, женщина отвечает, что она к нему сейчас спустится. Ничего не напоминает, в контексте заявления американского адмирала? Вы на нас нападете, вещает этот бравый вояка, а для этого мы нарушим ваши границы! Вот так!
Руслан Техажев
Американцы все более напоминают женщину живущую на 5 этаже и увидевшую брутального мужчину у подъезда своего дома. Чтобы не упустить момент она из окна на 5-ом этаже заявляет мужчине у подъезда дома, что боится его, ибо он её изнасилует. На вопрос , как такое возможно, ибо он на улице, а она в своей квартире на 5-ом этаже, женщина отвечает, что она к нему сейчас спустится. Ничего не напоминает, в контексте заявления американского адмирала? Вы на нас нападете, вещает этот бравый вояка, а для этого мы нарушим ваши границы! Вот так!
Вячеслав Федчук
Хотел громко пукнуть = на деле жидко обосрался!

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