The National Commission of Ukraine for State Regulation in the fields of energy and Utilities announced damage to the roof of the central office in In Kiev, after a retaliatory strike — by a Russian ballistic missile.
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