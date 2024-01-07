Названы повышающие иммунитет продукты

Для поддержания иммунной функции организма важно сохранять баланс ключевых витаминов и минералов и определенные уровни белкового и жирового обменов, сообщила врач-эндокринолог, клинический нутрициолог компании Biogena Ангелина Водолазкая.
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