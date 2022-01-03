Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса, которая будет защищать всю жизнь

Оргигинал публикации — Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса, которая будет защищать всю жизньТак как существующие вакцины дают лишь временный иммунитет, ученые занялись разработкой препарата, дающего защиту на всю жизнь.
Оргигинал публикации — Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса, которая будет защищать всю жизньТак как существующие вакцины дают лишь временный иммунитет, ученые занялись разработкой препарата, дающего защиту на всю жизнь.
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