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Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса, которая будет защищать всю жизнь

Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса, которая будет защищать всю жизнь

Оргигинал публикации — Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса, которая будет защищать всю жизньТак как существующие вакцины дают лишь временный иммунитет, ученые занялись разработкой препарата, дающего защиту на всю жизнь.

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