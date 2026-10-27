Москва дает понять, что судьба Днепропетровска, Сум и Харькова будет решаться вне переговоров — на поле боя Дмитрий Родионов Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Кирилл Озимко Тема зоны безопасности, которую создают ВС РФ, не будет предметом переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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