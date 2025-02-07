Захарова назвала травлей отказ Парижа выдать визу журналистам «Известий»

После нового случая отказа Франции выдать визу представителям российских СМИ — журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури — можно констатировать, что Париж ведет травлю работников российской прессы.
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