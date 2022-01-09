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Давид Лория: «Задача каждого руководителя спортивных клубов – оптимизация всех возможных затрат»

Бывший игрок сборной Казахстана Давид Лория высказался о ситуации в стране. «Исторически спорт выполняет созидательную миссию по единению народа, которая становится особенно актуальной в этот непростой для нашей страны час.

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