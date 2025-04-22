"Конфликт в команде Путина": Что за "переговорный" спор между Ушаковым и Дмитриевым. На вопрос ответил Уиткофф

ЮВ

Юрий Волков

Тот факт, что мир России и Украины обсуждают без России говорит только о том, что все собравшиеся воюют с Россией и хотят предъявить ей ультиматум. А то что США объявляет себя миротворцем - способ откреститься от позорного проигрыша. А может и остальные этого хотят, но блефуют при плохом раскладе???