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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

"Конфликт в команде Путина": Что за "переговорный" спор между Ушаковым и Дмитриевым. На вопрос ответил Уиткофф

"Конфликт в команде Путина": Что за "переговорный" спор между Ушаковым и Дмитриевым. На вопрос ответил Уиткофф

Царьград Коллаж Царьграда/Фото: Timofeev Vladimir/Shutterstock В информационном пространстве взорвалась настоящая "сенсация" – по различным каналам началась раскручиваться новость, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев вступил в жёсткий спор с помощником президента Юрием Ушаковым.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Волков
Тот факт, что мир России и Украины обсуждают без России говорит только о том, что все собравшиеся воюют с Россией и хотят предъявить ей ультиматум. А то что США объявляет себя миротворцем - способ откреститься от позорного проигрыша. А может и остальные этого хотят, но блефуют при плохом раскладе???
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4 час.
Неизвестно Неизвестно
Ни чего из  татьи не поняла, в чем конфликт между переговорщиками?
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1 час.
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