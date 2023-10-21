Швеция ожидает ратификации заявки в НАТО от Турции в течение нескольких недель

Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в военно-политический блок НАТО со стороны Турции произойдет "в течение нескольких недель", об этом 21 октября газета Expressen со ссылкой на собственные источники.
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