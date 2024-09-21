Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Встречи с представителями РФ уже состоялись в онлайн формате, будут еще встречи офлайн и онлайн, — Зеленский «В начале ноября весь план будет готов.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Встречи с представителями РФ уже состоялись в онлайн формате, будут еще встречи офлайн и онлайн, — Зеленский «В начале ноября весь план будет готов.
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