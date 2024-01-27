Питомцы ЭКО-фермы «Мезенка» прошли тестирование

В январские праздники начались исследования рабочих качеств лошадей мезенской породы c ЭКО-фермы в деревне МорщихинскаяКенозерский национальный парк — одно из немногих мест, где сохраняются и разводятся лошади мезенской породы.
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