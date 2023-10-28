13-й тур чемпионата России начался с поражений «Спартака» и «Локомотива»

Красно-белые неудачно съездили в Воронеж. А «железнодорожники» проиграли в Ростове-на-Дону. А вот чемпион «Зенит» победил дома «Ахмат» и сократил отставание от лидера до двух очков«Локомотив» уже приучил болельщиков, что текущий сезон у него идет коряво: яркая игра (как в прошлом туре с «Динамо») чередуется с невнятной.