Винисиус выступит в суде в Валенсии по видеосвязи. По делу о расизме показания дадут также охранники и стюарды «Местальи»

В матче 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии» вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на 5 матчей.
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