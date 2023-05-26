Винисиус выступит в суде в Валенсии по видеосвязи. По делу о расизме показания дадут также охранники и стюарды «Местальи»

В матче 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии» вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на 5 матчей.