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Газета.ру

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Теннисистка Яценко вышла во второй круг US Open, одолев Сарасуа из Мексики

Теннисистка Яценко вышла во второй круг US Open, одолев Сарасуа из Мексики

Российская теннисистка Полина Яценко, которая занимает 106-е место в мировом рейтинге, вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) — 2026.

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