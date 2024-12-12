Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Знаменитым высоткам будет возвращён исторический облик Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах на реставрацию трёх сталинских высоток: жилой высотки, расположенной на площади Красные ворота, главного здания МГУ им.
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