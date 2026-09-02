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ВЕСТИ КРЫМ

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В Джанкое и Джанкойском районе завтра проведут ремонтные работы на сетях

В Джанкое и Джанкойском районе завтра проведут ремонтные работы на сетях

В связи с этим 3 сентября с 8:00 до 20:00 временно отключат электричество, сообщили в «Крымэнерго».

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