Пушилин уволил мэра Тореза Лысенко Дмитрия Сергеевича "Возрождение Донбасса невозможно без регулярного общения с гражданами, помощи им по разным вопросам и вообще другого отношения к работе, когда нельзя ссылаться на обстоятельства.
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