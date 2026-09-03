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«Молния Маккуин» из «Тачек» проедет по трассе Формулы 1 в Монце

«Молния Маккуин» из «Тачек» проедет по трассе Формулы 1 в Монце

«Молния Маккуин» из «Тачек» проедет по трассе Формулы 1 в МонцеF1На Гран При Италии в Монце на трассу выедет необычная машина — «Молния Маккуин» из культового мультфильма «Тачки».

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