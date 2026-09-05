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Модрич войдет в заявку сборной Хорватии на матчи Лиги наций. 9 сентября ему исполнится 41 год

Модрич войдет в заявку сборной Хорватии на матчи Лиги наций. 9 сентября ему исполнится 41 год

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич будет включен в список игроков, которые будут готовиться к предстоящим в сентябре и октябре матчам Лиги наций, сообщила пресс-служба Хорватского футбольного союза.

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