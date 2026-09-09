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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педри о том, как начал болеть за «Барсу»: «Мой дед говорил: «Ноги моей не будет в Мадриде», – и не шутил. Мы жили ближе к Сахаре, чем к «Камп Ноу», но было невозможно поддерживать кого-то еще»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что в детстве начал болеть за каталонский клуб благодаря своему дедушке.

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