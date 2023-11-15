Манипуляция молчанием. Как заставить его говорить?

Вас тоже интересует тема длительного мужского молчания? Вроде вы ничего плохого не сказали, а он снова ушел в себя? Как же вы измучились с этим молчанием! У вас впали глаза, пропал аппетит и нет интереса к работе и общению… Один телефонный звонок и смс стали ключевым смыслом жизни.