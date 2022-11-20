Парламентская газета

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В домашнем задании учтут особенности учеников

В домашнем задании учтут особенности учеников

Соответствующий  приказ Минпросвещения от 07.10.2022 N 888  вступит в силу 21 ноября. Домашнее задание — это самостоятельная подготовка учеников к занятиям, то есть выполнение ими заданий, которые дали педагоги в рамках образовательной программы.

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