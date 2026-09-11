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Живая Кубань

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Повреждено больше 500 квартир, около 80 частных домов: мэр Новороссийска опубликовал новые кадры разрушений после страшной атаки беспилотников

Повреждено больше 500 квартир, около 80 частных домов: мэр Новороссийска опубликовал новые кадры разрушений после страшной атаки беспилотников

Повреждено больше 500 квартир, около 80 частных домов: мэр Новороссийска опубликовал новые кадры разрушений после страшной атаки беспилотниковПосле массированной украинской атаки в Новороссийске зафиксированы повреждения в 576 квартирах и 76 частных домах.

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