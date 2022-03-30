В Новосибирской области сотрудники полиции приняли участие в проведении профильной онлайн-смены «Звездный путь»

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с работниками Кузнецовского филиала Культурно-досугового центра Баганского района организована и проведена профильная онлайн-смена «Звездный путь».

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