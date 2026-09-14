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FiNE NEWS

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Правила безопасного приготовления желудей для употребления в пищу

Желуди не следует употреблять сразу после сбора, поскольку в сырых плодах содержится значительное количество дубильных веществ (танинов), которые могут вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте.

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