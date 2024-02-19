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В Госдуме проверяют возможность конфискации замка Галкина* и Пугачевой

В Госдуме проверяют возможность конфискации замка Галкина* и Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева.фото news.myseldon.comВ новостях появилась информация о том, что дворец стоимостью около миллиарда рублей в поселке Грязь до сих пор находится в собственности Максима Галкина*.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
мало веры что конфискуют...иноагент-враг народа,не у одного ничего не конфисковали...одно бла бла бла
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12 час.

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