В Госдуме проверяют возможность конфискации замка Галкина* и Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева.фото news.myseldon.comВ новостях появилась информация о том, что дворец стоимостью около миллиарда рублей в поселке Грязь до сих пор находится в собственности Максима Галкина*.
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