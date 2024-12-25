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Диетолог Мещерякова: фруктовые блюда на новогоднем столе могут быть вариантом десерта

Диетолог Мещерякова: фруктовые блюда на новогоднем столе могут быть вариантом десерта

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова дала советы по составлению полезного новогоднего меню. Татьяна Мещерякова рассказала, как «облегчить» праздничный стол в новогодний вечер, сделав его менее калорийным и жирным.

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