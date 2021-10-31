ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на первое число одиннадцатого месяца 2021 года. Числовой вибрационный код 1024 =Благородство по отношению друг к другу — это сохранение Единства на Высшем, Душевном уровне = Божественный огонь вдохновения и творчества, вложенный в нас в Любви между мужчиной и женщиной = Все в этом Мире носят воображаемый значок: «Я хочу чувствовать себя важным и оценённым» = Все Энергии Вселенной обладают Единой Природой и способны трансформироваться друг в друга = "Выработка нравственного характера, выработка духовной мужественности - наша главная жизненная задача"=Вы стремитесь к финансовому процветанию, так не жалуйтесь на недостаток денег и дороговизну = Говорят, молчание - золото.