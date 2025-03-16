Лавров в разговоре с Рубио призвал США остановить применение силы в Красном море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Марко Рубио призвал к необходимости немедленного прекращения применения силы в отношении хуситов в Красном море.
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