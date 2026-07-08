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SPLETNIK

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Алеся Кафельникова показала новые фото с мужем Георгием Петришиным с пятилетия дочери

Алеся Кафельникова показала новые фото с мужем Георгием Петришиным с пятилетия дочери

Алеся Кафельникова поделилась новыми снимками с празднования пятилетия дочери Киары. В инстаграме* 27-летняя модель показала образ, который выбрала для торжества, а также опубликовала редкое семейное фото с мужем и отцом девочки, 40-летним Георгием Петришиным.

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