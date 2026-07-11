Прибалтика попыталась опровергнуть соучастие в налетах БПЛА на Ленобласть

Предоставление собственного воздушного пространства для налетов БПЛА на объекты в Ленинградской области России попытались опровергнуть временные поверенные в делах Эстонии, Латвии и Литвы в Москве 10 июля, сообщает пресс-служба МИД Эстонии.
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