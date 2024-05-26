Самое гиблое место Черного моря: что не так Цемесской бухтой

Цемесская бухта действительно считается одним из самых гиблых мест Черноморского побережья. Здесь регулярно случаются не только необъяснимые явления, но и настоящие трагедии, в результате которых гибнут люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии