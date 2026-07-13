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Стало известно о нестандартном использовании ВСУ полков «Азов» и «Кракен»

Стало известно о нестандартном использовании ВСУ полков «Азов» и «Кракен»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют полки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве заградительных отрядов.

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