Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют полки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве заградительных отрядов.
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