В Магаданской области объявлен конкурс стихов ко дню Государственного флага

Творческий конкурс поэтических произведений, приуроченный ко дню Государственного флага Российской Федерации объявлен издательством «Магаданская правда», 17 августа сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.
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