Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Киева

Писториус отказывается считать Германию союзником Украины.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не обязана вмешиваться в рамках какого-либо альянса в дела Украины, так как не является ее союзником.
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