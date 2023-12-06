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Царьград

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Киева

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Киева

Писториус отказывается считать Германию союзником Украины.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не обязана вмешиваться в рамках какого-либо альянса в дела Украины, так как не является ее союзником.

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