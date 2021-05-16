Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие чемпионате по спортивной рыбалке

Чемпионат по спортивному рыболовству будет проходить в несколько этапов по таким состязаниям как ловля хищной рыбы с берега и ловля рыбы фидером.
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