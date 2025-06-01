Путин поприветствовал организаторов и гостей турнира «Белая ладья»

Владимир Путин приветствовал организаторов и участников турнира «Белая ладья», прошедшего в Москве. Президент отметил значимость интеллектуальных соревнований для развития молодежи и популяризации шахмат в России.
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