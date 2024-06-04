Пытавшегося уехать на Украину сторонника националистов задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали сторонника украинских националистов, который пытался незаконно пересечь границу России с Финляндией, чтобы уехать на Украину по приглашению украинского куратора, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.