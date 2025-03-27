Рогов: ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге

Уничтожено и повреждено семь транспортных средств Российская армия ударила по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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