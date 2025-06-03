Трамп: США невиданными темпами пополняют запасы вооружений

Президент США выразил надежду, что Вашингтону никогда не придется использовать это вооружение.<strong>Американские вооруженные силы накапливают оружие «невиданными темпами», написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
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